ЕБРР улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году. Об этом говорится в новом докладе банка об экономических перспективах региона, сообщает БЕЛТА.

ЕБРР прогнозирует, что в 2018 году экономика Беларуси вырастет на 3%, что на 1 процентный пункт больше, чем в предыдущем прогнозе. На 3%, по мнению экспертов банка, вырастет белорусская экономика и в 2019 году.

В докладе констатируется, что экономика Беларуси восстанавливается - по итогам 2017 года ВВП вырос на 2,4%, за I квартал текущего года показатель составил 5,1%.

В докладе ЕБРР также отмечено, что экономика России в 2018 и 2019 годах будет прирастать на 1,5%.-0-