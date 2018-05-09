ЕБРР улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году. Об этом говорится в новом докладе банка об экономических перспективах региона, сообщает БЕЛТА.
ЕБРР прогнозирует, что в 2018 году экономика Беларуси вырастет на 3%, что на 1 процентный пункт больше, чем в предыдущем прогнозе. На 3%, по мнению экспертов банка, вырастет белорусская экономика и в 2019 году.
В докладе констатируется, что экономика Беларуси восстанавливается - по итогам 2017 года ВВП вырос на 2,4%, за I квартал текущего года показатель составил 5,1%.
В докладе ЕБРР также отмечено, что экономика России в 2018 и 2019 годах будет прирастать на 1,5%.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4056 BYN
|2.39 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.0203 BYN
|2.01 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.2082 BYN
|3.15 BYN
|3.23 BYN