24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕБРР в 2018 году планирует реализовать первые проекты в белорусских рублях, сообщил журналистам глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из меморандумов, которые мы подписали с белорусским правительством в 2017 году, касается финансирования проектов в белорусских рублях. Мы надеемся, что в текущем году сможем впервые финансировать экономику Беларуси в ее национальной валюте", - отметил он.

По словам Александра Пивоварского, это может быть сделано двумя способами. Первый - Европейский банк реконструкции и развития будет предоставлять свои гарантии при реализации определенных проектов в белорусских рублях. Второй способ - ЕБРР начнет привлекать кредитные линии у белорусских банков в национальной валюте. "К нам уже обращаются международные компании, которые хотели бы получить от нас финансирование в белорусских рублях. И кредитные линии, привлеченные от белорусских банков, могли бы решить этот вопрос", - подчеркнул он.

Глава представительства ЕБРР пояснил, что интересуются в основном те компании, которые инвестируют в проекты на белорусском рынке. "Они берут кредиты, к примеру, в евро, а здесь получают доход в рублях. И если будут какие-то сдвиги на валютном рынке, у них появляются валютные риски. Сейчас таких компаний не так много, но, думаю, их число будет расти", - рассказал он.

При этом Александр Пивоварский сообщил, что ЕБРР намерен стимулировать проекты с финансированием в белорусских рублях. По его словам, интерес к белорусскому рублю вызван, в том числе, и его стабильностью в последнее время.

"Первоначально будем работать с небольшими суммами, чтобы протестировать, сможем ли мы работать с рублями. Могут проявиться какие-то юридические или другие ограничения, которые нам надо проверить. Но со временем все это будет развиваться. В среднесрочной перспективе мы можем выйти даже на то, чтобы выдать внутренние бонды в местной валюте", - резюмировал он.

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