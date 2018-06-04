ЕБРР в 2018 году сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси - Алан Пию

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕБРР в 2018 году сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси, отметил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию во время встречи с министром экономики Владимиром Зиновским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Вице-президент ЕБРР Алан Пию отметил, что банк в ближайшее время настроен на серьезную совместную работу по подготовке новых проектов и расширению направлений сотрудничества. По предварительным оценкам, уже в этом году ЕБРР сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Во время встречи

Объем годовых инвестиций ЕБРР в 2016 году составил 124 млн евро, в 2017 году - 163 млн евро. Наибольшие объемы инвестиций ЕБРР отмечены в 2013-2014 годах, когда они составляли около 250 млн евро ежегодно.

"Во время встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе взаимодействие по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также возможные новые совместные инвестиционные проекты. Владимир Зиновский заверил представителей ЕБРР, что белорусская сторона рассматривает ЕБРР в качестве надежного партнера, с которым намерена и в дальнейшем продолжать конструктивный диалог и наращивать сотрудничество", - отметили в ведомстве.

Алан Пию (в центре)

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, предоставленных ЕБРР с 1992 года по 2017-й, согласно финансовому отчету банка за 2017 год, составил 1,971 млрд евро.-0-

Фото Министерства экономики