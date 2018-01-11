Единые экологические нормы на автотопливо действуют теперь на всей территории ЕАЭС

11 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Единые экологические нормы на автомобильное топливо действуют теперь на всей территории Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"С 1 января 2018 года в Казахстане и Кыргызстане бензин и дизельное топливо, поступающие в розницу, должны соответствовать экологическим классам К4 и К5, - пояснили в ЕЭК. - Использование этих видов топлива позволит снизить выбросы вредных веществ. Например, по сравнению с экологическим классом К3 содержание в бензине серы снизится в 3 раза для бензинов экологического класса К4 и в 15 раз - для бензинов экологического класса К5 (150 мг/кг, 50 мг/кг и 10 мг/кг соответственно). В дизельном топливе экологического класса К4 содержание серы в 7 раз ниже, а в дизельном топливе экологического класса К5 - в 35 раз ниже, чем в аналогичном типе топлива экологического класса К3 (50 мг/кг и 10 мг/кг против 350 мг/кг для К3)".

31 декабря 2017 года закончилось действие переходных положений технического регламента ЕАЭС "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", позволявших использовать топливо экологического класса К3. В Беларуси, Армении и России переход на автомобильный бензин экологического класса К5 завершился 31 декабря 2016 года, а на дизельное топливо экологического класса К5 - 31 декабря 2015 года.-0-