Единые подходы к налогообложению в сфере цифровой экономики планируется внедрить в ЕАЭС

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Единые подходы к налогообложению в сфере цифровой экономики планируется внедрить в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
"Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию при ЕЭК принципиально одобрил единообразные подходы к налогообложению и налоговому администрированию в сфере цифровой (электронной) экономики в странах Евразийского экономического союза", - отметили в пресс-службе.
Участниками встречи стали руководители и эксперты национальных государственных органов, курирующих вопросы налоговой политики ЕАЭС. Мероприятие прошло в Астане под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.
"Цифровизация экономических процессов обусловливает необходимость разработки и применения новых механизмов налогового администрирования. В этой связи принципиально одобрены единообразные подходы к налогообложению и налоговому администрированию в сфере цифровой (электронной) экономики в ЕАЭС. На первом этапе речь идет о вопросах взимания НДС при осуществлении деятельности в рамках электронной торговли услугами в союзе", - отметил Тимур Жаксылыков.
На заседании рассмотрен также блок вопросов по совершенствованию законодательства ЕАЭС в области взимания косвенных налогов во взаимной торговле. Его участники согласовали предложения по внесению изменений и дополнений в приложение №18 к Договору о ЕАЭС. Эти предложения будут систематизированы и направлены на рассмотрение сводной рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС.
Кроме того, обсуждены вопросы информационного обмена между налоговыми органами государств - членов союза, в том числе об уплаченных суммах косвенных налогов, возможность использования интегрированной информационной системы ЕАЭС.
Следующее заседание консультативного комитета планируется провести во второй половине года в Минске.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3418 BYN
|2.338 BYN
|2.345 BYN
|USD
|1.9968 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.2522 BYN
|3.242 BYN
|3.255 BYN