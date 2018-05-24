Единые подходы к налогообложению в сфере цифровой экономики планируется внедрить в ЕАЭС

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Единые подходы к налогообложению в сфере цифровой экономики планируется внедрить в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию при ЕЭК принципиально одобрил единообразные подходы к налогообложению и налоговому администрированию в сфере цифровой (электронной) экономики в странах Евразийского экономического союза", - отметили в пресс-службе.

Участниками встречи стали руководители и эксперты национальных государственных органов, курирующих вопросы налоговой политики ЕАЭС. Мероприятие прошло в Астане под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

"Цифровизация экономических процессов обусловливает необходимость разработки и применения новых механизмов налогового администрирования. В этой связи принципиально одобрены единообразные подходы к налогообложению и налоговому администрированию в сфере цифровой (электронной) экономики в ЕАЭС. На первом этапе речь идет о вопросах взимания НДС при осуществлении деятельности в рамках электронной торговли услугами в союзе", - отметил Тимур Жаксылыков.

На заседании рассмотрен также блок вопросов по совершенствованию законодательства ЕАЭС в области взимания косвенных налогов во взаимной торговле. Его участники согласовали предложения по внесению изменений и дополнений в приложение №18 к Договору о ЕАЭС. Эти предложения будут систематизированы и направлены на рассмотрение сводной рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС.

Кроме того, обсуждены вопросы информационного обмена между налоговыми органами государств - членов союза, в том числе об уплаченных суммах косвенных налогов, возможность использования интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Следующее заседание консультативного комитета планируется провести во второй половине года в Минске.-0-