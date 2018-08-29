Единые правила декларирования экспресс-грузов установлены в ЕАЭС

29 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила форму декларации на товары для экспресс-грузов, а также порядок ее заполнения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Решение создает в странах Евразийского экономического союза единообразные и понятные правила декларирования экспресс-грузов и обеспечивает правовую основу для перехода на их полноценное электронное таможенное декларирование, - пояснили в ЕЭК. - Сейчас декларирование этой категории товаров осуществляется исключительно в письменной форме, хотя именно для них в первую очередь необходима автоматизированная электронная обработка сведений. Это вызвано значительным ростом трансграничной электронной торговли и объема перемещения экспресс-грузов".

Перевод декларирования таких товаров в электронное поле позволит ускорить совершение таможенных операций, обеспечивая содействие торговле. При этом автоматическая обработка информации о них с использованием системы управления рисками позволит повысить эффективность таможенного контроля.

Решением Коллегии ЕЭК устанавливается также единый порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. "Как отмечают разработчики решения, единые правила помогут исключить субъективный подход при оформлении экспресс-грузов, что минимизирует случаи вынужденных простоев и неисполнения сроков доставки конечному получателю", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, Коллегия ЕЭК внесла изменения в положение о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары. "Цель изменений - обеспечение применения единообразных подходов в правоприменительной практике таможенных органов, а также приведение положения в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.-0-