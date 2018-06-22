Единые требования к подтверждению соответствия средств электросвязи утверждены в Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден технический регламент Беларуси, устанавливающий единые требования к подтверждению соответствия средств электросвязи. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 июня 2018 года №469, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

Технический регламент Беларуси "Средства электросвязи. Безопасность" (ТР 2018/024/BY) утвержден в результате совершенствования деятельности в области технического нормирования и подтверждения соответствия техническим требованиям.

В техрегламенте содержатся обязательные для соблюдения процедуры сертификации и декларирования соответствия средств электросвязи, а также устанавливаются единые требования, необходимые для построения качественной и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Для изготовителей, продавцов, поставщиков разработаны прозрачные и понятные схемы прохождения процедуры подтверждения соответствия средств электросвязи требованиям технического регламента.

Документ вводится в действие с 1 января 2019 года, взамен действующим требованиям постановления Совета Министров от 21 октября 2016 года №849 "О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь".

В Минсвязи отметили, что документы об оценке соответствия средств электросвязи, выданные (принятые) в Национальной системе подтверждения соответствия Беларуси до дня введения в действие технического регламента, будут действительны до окончания срока их действия.

Пройти процедуру подтверждения соответствия средств электросвязи можно в ОАО "Гипросвязь".-0-