2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый налог для ИП предлагается рассчитывать по-новому. Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

В настоящее время порядок исчисления его следующий: Налоговый кодекс устанавливает базовые максимальную и минимальную ставки в зависимости от того, где ИП занимается деятельностью. Местные Советы депутатов определяют конкретный размер ставки. Однако на практике иногда это приводит к тому, что ставки налога в отдельных регионах могут быть выше, чем в Минске, хотя это неправильно, отметила Элла Селицкая.

Поэтому предлагается новый подход: ставка в НК будет устанавливаться не базовая (максимальная и минимальная), а отдельная для каждого региона (для Минска, областных центров, других населенных пунктов). А местные Советы депутатов, исходя из установленной ставки, вправе будут уменьшать их, причем не более чем в 2 раза.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-