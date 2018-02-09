ЕЭК будет устранять ограничения по открытию гражданами ЕАЭС счетов в банках других стран союза

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия будет устранять существующие ограничения по открытию гражданами одной страны Евразийского экономического союза счетов в банках других государств ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам, которое прошло в Москве под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

На заседании обсужден пакет предложений и документов, формирующих нормативно-правовую базу общего финансового рынка ЕАЭС. Основной темой стал проект концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, разработанный совместно регуляторами финансовых рынков государств ЕАЭС и ЕЭК. "В документе определен правовой механизм создания общего рынка финансовых услуг, инструменты, способствующие его развитию, - отметил Тимур Жаксылыков. - Это позволит обеспечить свободное движение капитала, активизацию инвестиционного сотрудничества, повышение уровня финансовой глубины наших стран и станет мощным импульсом для их устойчивого экономического роста".

Рассмотрены также несколько проектов соглашений. Один из них - о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в ЕАЭС, которое направлено на создание благоприятных условий для резидентов союза при обращении за кредитными ресурсами в банки, находящиеся на территориях государств ЕАЭС. "Комитет продолжил курс по устранению ограничений, затрудняющих гражданам государств - членов ЕАЭС открытие счетов в банках, расположенных на территории стран - партнеров ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.

Кроме того, комитет обсудил проект соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на биржах (организаторах торговли) в государствах ЕАЭС. "Одобрены ключевые принципы, заложенные в соглашении, - отметили в пресс-службе. - Это недискриминационный допуск ценных бумаг на общий финансовый рынок; свободная модель (синтез моделей) реализации допуска ценных бумаг на биржи союза, техника реализации которых принципиально остается за рамками соглашения; охват соглашением как обращения ценных бумаг, так и их первичного (параллельного на нескольких биржевых площадках) размещения. Соглашение устанавливает единые минимальные требования к подаваемым документам для допуска, ценным бумагам и объемам раскрываемой информации".-0-