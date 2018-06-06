ЕЭК готова взять на себя больше ответственности в процессах евразийской интеграции - Саркисян

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готова взять на себя больше ответственности в процессах евразийской интеграции. Такое заявление председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна содержит опубликованный комиссией годовой отчет о деятельности в 2017 году и планах на 2018 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"У нас есть фундамент - договор о союзе и план работ до 2025 года по всем направлениям, но мы находимся в постоянном развитии существующей модели ЕАЭС, совершенствуем формы и механизмы эффективного согласования интересов наших стран, остаемся самокритичными и намерены повышать внутреннюю эффективность комиссии, - сказал Тигран Саркисян. - Искренне считаю, что с каждым годом ЕЭК накапливает интеграционную мудрость, уникальные компетенции и готова принять на себя больше ответственности".

По мнению председателя Коллегии ЕЭК, в 2017 году Евразийский экономический союз вышел на траекторию устойчивого экономического роста, выстроил внешнеторговые приоритеты и приступил к цифровой трансформации единого пространства. "Это результат слаженной работы национальных органов власти, интеграционных структур ЕАЭС и бизнес-сообщества, - полагает он. - Заметно увеличились основные показатели экономики стран Союза. ВВП ЕАЭС по сравнению с предшествующим годом вырос на 1,8%, объем взаимной торговли - на 26,1% и внешней - на 24,4%. Считаю, что еще более значительных экономических успехов мы сможем добиться благодаря совместной цифровой политике".

В отчете комиссия отразила результаты работы по началу реализации цифровой повестки союза, устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и выравниванию конкурентных условий, поддержке производителей стран союза, развитию торговых режимов с ключевыми партнерами, расширению доступа на рынки третьих стран, формированию единого рынка услуг и инвестиций, общего рынка труда, развитию предпринимательства и т.д.

"Одним из важнейших итогов года стало подписание Таможенного кодекса ЕАЭС, который разработан на основе самых современных подходов к таможенному администрированию. Важной вехой 2017 года стал запуск общих рынков лекарств и медицинских изделий, функционирование которых обеспечивает в государствах союза свободное движение безопасных, эффективных и качественных препаратов по общим правилам. Было принято шесть технических регламентов ЕАЭС, ряд важных решений в сферах финансовой политики и торговли, промышленности и агропромышленного комплекса, транспорта и энергетики, активно защищались производители из стран союза от попыток демпинга со стороны зарубежных компаний", - отметили в пресс-службе.

Особое внимание было уделено выстраиванию взаимовыгодных отношений с торговыми партнерами. ЕЭК рассматривает внешнеэкономическую повестку как возможность расширить рынки сбыта для товаров и услуг из стран союза и импортировать современные технологии, привлечь инвестиции. Подведены первые итоги работы зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Экспортные поставки товаров стран союза во Вьетнам выросли на 39,5% по сравнению с 2016 годом, импорт вьетнамской продукции увеличился на 34,7%.

"Президенты государств - членов ЕАЭС выделили ряд приоритетных переговорных треков. В 2017 году на завершающей стадии находились переговоры о заключении торговых соглашений с Ираном и Китаем, что позволило в мае 2018 года их подписать. Кроме того, ЕАЭС намерен сформировать зоны свободной торговли с Израилем, Сингапуром, Сербией, Индией и Египтом", - подчеркнули в ЕЭК.-0-