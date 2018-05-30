ЕЭК готовит декларацию о дальнейшем развитии интеграции в ЕАЭС

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно со странами Евразийского экономического союза приступила к разработке декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комиссии со ссылкой на директора Департамента развития интеграции ЕЭК Сергея Шухно.
Поручение о подготовке до конца текущего года такой декларации была дано главами государств ЕАЭС 14 мая на саммите в Сочи. Документ станет базовым для стран пятерки на долгосрочную перспективу.
"Стороны уже приступили к его разработке. Этот процесс будет проходить в тесном взаимодействии с научным и экспертным сообществом, а также бизнесом наших стран. В частности, в ближайшее время планируем провести конференции по этой теме в Астане и Минске", - сообщил Сергей Шухно.-0-
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