ЕЭК готовит предложения по развитию интернет-торговли в ЕАЭС

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит предложения по развитию интернет-торговли в Евразийском экономическом союзе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комиссии по итогам заседания Совета ЕЭК, на котором была представлена информация о реализации цифровой повестки ЕАЭС.

"В соответствии с поручением межправсовета комиссия готовит предложения о развитии интернет-торговли в ЕАЭС, включая сравнительный анализ регулятивных условий с условиями на зарубежных рынках, а также анализ рисков и возможных шагов на уровне союза", - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

По ее словам, в проработке проектного офиса комиссии находятся около 30 инициатив, поступивших от бизнеса и органов власти стран союза. "На стадии научно-исследовательских работ сейчас находятся инициативы о внедрении электронных сопроводительных документов и их взаимном признании в союзе, о концепции создания экосистемы цифровых транспортных коридоров в ЕАЭС, о разработке модели регулирования трансграничного оборота данных в союзе. Среди тем-лидеров - инициативы по цифровым транспортным коридорам и финансовым технологиям", - проинформировали в пресс-службе.

По итогам проработки первых инициатив готовится проект решения Евразийского межправительственного совета о внесении изменений в порядок проработки инициатив, устанавливаются способы принятия решения о реализации пилотных проектов. "В рамках деятельности экспертной площадки подготовлен проект распоряжения об основах применения в ЕАЭС регулятивных "песочниц". Регулятивная "песочница" рассматривается как специальный единый правовой режим, который вводится решением органа союза на ограниченный срок для проработки конкретной интеграционной инициативы или реализации интеграционного проекта", - добавили в ЕЭК.-0-