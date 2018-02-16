ЕЭК и Евразийский банк развития будут взаимодействовать в промышленной кооперации

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Евразийский банк развития (ЕАБР) приняли программу действий на 2018 год, предусматривающую взаимодействие в сфере промышленной кооперации и реализации интеграционного потенциала стран Евразийского экономического союза. Документ подписали в Сочи на Российском инвестиционном форуме член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский и председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Дорожная карта предполагает создание инструментов системной поддержки предприятий, снижение минимального целевого размера проектов ЕАБР до 1 млн российских рублей и включение банка в госпрограммы стран союза, что предусматривает финансовые меры содействия развитию промышленности и агропромышленного комплекса, - отметили в ЕЭК. - Программа действий разделена на три ключевых направления совместной работы: создание условий для увеличения финансирования Евразийским банком развития кооперационных проектов в промышленности, аналитическое сопровождение деятельности специальной рабочей группы и рассмотрение кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал, для финансирования ЕАБР".

Кроме того, усилия аналитического сопровождения планируется сосредоточить в 2018 году на мониторинге рынка автомобильных комплектующих ЕАЭС, что позволит сформировать общесистемные меры по локализации комплектующих для продукции автомобилестроения, в том числе электромобилей и беспилотного транспорта.-0-