ЕЭК и ЮНКТАД объединят усилия в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) объединят усилия в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования. Такая договоренность достигнута во время 17-й сессии межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции ЮНКТАД в Женеве (Швейцария), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов представил международному сообществу подробный обзор деятельности государств ЕАЭС в сфере конкуренции, а также озвучил основные задачи ЕЭК на 2018-2019 годы. В их числе - расширение практики проведения расследований, в том числе по инициативе ЕЭК, совершенствование нормативной базы ЕАЭС с внедрением новых инструментов защиты конкуренции, усиление работы по информированию представителей бизнеса и государственных органов о единых принципах и правилах конкуренции на трансграничных рынках.

Особое внимание член Коллегии ЕЭК уделил роли международного сотрудничества в противостоянии современным вызовам в сфере конкуренции - взаимодействию и обмену опытом с Европейской комиссией, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной конкурентной сетью и ЮНКТАД. По ранее достигнутой договоренности ЮНКТАД проведет экспертный обзор права ЕАЭС по конкуренции.

Во время встречи с главой Комитета ОЭСР по конкурентному праву и политике Фредериком Женни Марат Кусаинов отметил важность дальнейшего сотрудничества, в том числе участие в работе ОЭСР при обсуждении актуальных вопросов конкуренции. Ранее стороны договорились об обмене опытом в правоприменительной практике на региональных семинарах ОЭСР.

Повесткой 17-й сессии межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции ЮНКТАД закреплен ряд вопросов и задач, касающихся законодательства и политики в сфере конкуренции, проведения мероприятий по развитию потенциала и оказанию технического содействия конкурентным ведомствам. Среди них - поддержка новых конкурентных ведомств, проблемы конкуренции при продаже аудиовизуальных прав на основные спортивные мероприятия и др.

Также подробно на сессии рассмотрен вопрос о необходимости модернизации и закрепления в действующем Комплексе по конкуренции ООН практических механизмов сотрудничества конкурентных ведомств. Доклад дискуссионной группы ЮНКТАД по международному сотрудничеству, подготовленный на основании инициативы Федеральной антимонопольной службы России по разработке проекта инструментария международного сотрудничества конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам транснациональных корпораций и нарушениям правил конкуренции, стал одним из ключевых для рассмотрения. Марат Кусаинов предложил продолжить совместную работу над проектом инструментария, учитывая опыт региональных объединений.​-0-