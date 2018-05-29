ЕЭК и Латиноамериканская экономическая система подписали меморандум о взаимопонимании

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Латиноамериканская экономическая система заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и постоянный секретарь Латиноамериканской экономической системы Хавьер Паулунич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Меморандум устанавливает рамочные механизмы взаимодействия двух международных организаций в Евразии и Латинской Америке. "Документ предполагает обмен опытом в сфере региональной экономической интеграции, нацелен на устойчивое и инклюзивное развитие региональных интеграционных объединений, совместную разработку методологии расчета индексов интеграции, а также сотрудничество по вопросам региональной и межрегиональной торговли, развитие добросовестной конкуренции, регионального рынка трудовых ресурсов, технического регулирования и стандартизации, защиту прав потребителей", - отметили в ЕЭК.

Латиноамериканская экономическая система стала первой региональной межправительственной структурой Латинской Америки и Карибского бассейна, с которой ЕЭК подписала меморандум о взаимопонимании, направленный на системное межрегиональное сотрудничество.

Латиноамериканская экономическая система - экономическое сообщество латиноамериканских стран, созданное в 1975 году. Объединяет 26 государств: Аргентину, Барбадос, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Гаити, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Доминиканскую Республику, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Мексику, Никарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор и Ямайку. Высший орган организации - созываемый ежегодно Латиноамериканский совет. Текущую деятельность организации ведет постоянный секретариат.-0-