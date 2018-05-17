ЕЭК и Международный конгресс промышленников и предпринимателей намерены реализовывать инвестпроекты в ЕАЭС

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Международный конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП) намерены реализовывать инвестиционные проекты в Евразийском экономическом союзе. Это предусмотрено проектом дорожной карты по реализации меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Международным конгрессом промышленников и предпринимателей, одобренном в Салониках (Греция) на заседании совета конгресса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В работе совета приняла участие делегация комиссии во главе с членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергеем Сидорским.

"Документ предусматривает конкретные мероприятия, нацеленные на стимулирование интеграционных процессов в промышленности и агропромышленном комплексе ЕАЭС, в том числе на устранение препятствий в развитии кооперационных связей между государствами - членами союза, реализацию программ импортозамещения, углубление сотрудничества в области трансфера передовых технологий, а также на реализацию ряда кооперационных проектов в реальном секторе экономик стран ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Дорожная карта содержит отдельный блок совместных мероприятий по созданию проектного офиса в целях привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов, имеющих интеграционный потенциал в сфере промышленности и АПК".

Документ планируется внести на рассмотрение Коллегии ЕЭК.

Министр ЕЭК провел также рабочие встреч с руководителями делегаций стран - членов МКПП, на которых обсудил вопросы сотрудничества по конкретным интеграционным проектам в реальном секторе экономики ЕАЭС. "Речь шла о производстве инновационных транспортных средств с электрическими двигателями и возможностью беспилотного вождения, кооперационном сотрудничестве производителей и научных центров ЕАЭС в целях разработки и производства авиатехники, технологической модернизации рыбоводной инфраструктуры в государствах - членах союза", - уточнили в ЕЭК.

Международный конгресс промышленников и предпринимателей создан в 1992 году, он объединяет национальные союзы промышленников и предпринимателей 27 стран Европы и Азии. В числе основных направлений деятельности конгресса - оказание консультативной, правовой, научной помощи, разработка и реализация научных, промышленных, инвестиционных программ и проектов, налаживание кооперационных связей.-0-