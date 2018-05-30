ЕЭК изменила стандарты на лифты

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) актуализировала перечни стандартов к техническому регламенту ЕАЭС "Безопасность лифтов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В них включены шесть межгосударственных стандартов с переходными положениями, заменяющих государственные (национальные) стандарты стран союза. Исключены два стандарта, дублирующие методы испытаний, которые уже установлены в техрегламентах "Электромагнитная совместимость технических средств" и "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", - пояснили в ЕЭК.

Решение Коллегии ЕЭК позволит установить единые методы испытаний при проведении процедур обязательной оценки соответствия лифтов и устройств их безопасности в союзе.

Коллегия ЕЭК утвердила также перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". "Список разработан комиссией с учетом предложений уполномоченных органов государств ЕАЭС для реализации положения о порядке ввоза на таможенную территорию союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования, - отметили в ЕЭК. - В перечень включено оборудование для детских игровых площадок, а также резиновое и синтетическое покрытие. Документ ориентирован на участников внешнеэкономической деятельности".-0-