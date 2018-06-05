ЕЭК изменит стандарты к техрегламентам на нефть и спецпитание

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) изменит стандарты к техническим регламентам на нефть и спецпитание, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Обновленный перечень стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" одобрен Консультативным комитетом под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова. Документ направлен на рассмотрение Коллегии ЕЭК и может быть принят в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Выполнение этих стандартов участниками единого рынка союза позволит унифицировать методы испытаний специализированной пищевой продукции для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин, продуктов для диетического лечебного и диетического профилактического питания в целях контроля безопасности такой продукции. К диетическим лечебным продуктам относится специализированная продукция с определенной пищевой и энергетической ценностью, обладающая такими физическими и органолептическими свойствами, которые позволяют использовать ее при лечебных диетах. Пищевая продукция диетического профилактического питания предназначена для коррекции в организме углеводов, жиров, белков, витаминов и других компонентов обмена веществ.

"В перечень включены 241 стандарт и аттестованные методики исследований (испытаний) на определение показателей содержания биотехнологических и пробиотических микроорганизмов в отдельных видах специализированной пищевой продукции, показателей микробиологической безопасности и физико-химических показателей отдельных видов специализированной пищевой продукции, - пояснили в ЕЭК. - Среди них - 155 межгосударственных стандартов, 4 национальных стандарта Армении, 21 государственный стандарт Беларуси, 9 национальных стандартов Казахстана, 38 национальных стандартов России и 14 методик со сроком применения до 1 января 2021 года".

Члены Консультативного комитета также одобрили и направили на рассмотрение Коллегии ЕЭК два документа, обеспечивающих реализацию техрегламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", который вступает в силу с 1 июля 2019 года. Это перечень стандартов к техрегламенту с правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, содержащий 14 межгосударственных стандартов, один государственный стандарт Беларуси, 13 национальных стандартов Казахстана, 6 национальных стандартов России. Эти стандарты обеспечат соблюдение техрегламента, определяющего требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собирается доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах.

Одобрена также программа к техрегламенту "О требованиях к минеральным удобрениям", предусматривающая разработку до 2019 года межгосударственного стандарта и пересмотр 6 межгосударственных стандартов. Такое же решение принято в отношении программы к техрегламенту ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", в которой речь идет о разработке 32 межгосударственных стандартов, в том числе 9 - на основе европейских стандартов ЕN. Кроме того, Коллегия ЕЭК рассмотрит изменения в программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту ЕАЭС "О безопасности парфюмерно-косметической продукции": ими предусматривается разработка 14 межгосударственных стандартов.

"Принятие Коллегией ЕЭК всех перечней стандартов поможет предпринимателям выполнить требования каждого из названных техрегламентов союза, - подчеркнули в ЕЭК. - Это означает, что будет соблюден надлежащий уровень безопасности товаров, продаваемых на союзном рынке, а производители получат возможность использовать новые технологии, материалы и методы их испытаний".-0-