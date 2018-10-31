ЕЭК констатирует рост объемов производства сельхозтехники в ЕАЭС

31 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меры, принятые Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и странами Евразийского экономического союза, обеспечили положительный прирост объемов промышленного производства отдельных видов сельхозтехники. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин на заседании Коллегии ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

На заседании обсужден и одобрен доклад о результатах мониторинга реализации мероприятий в сфере производства сельхозтехники и комплектующих в странах ЕАЭС. "Результаты мониторинга свидетельствуют о позитивных тенденциях в сфере сельхозмашиностроения - сторонами союза принимаются программные меры по развитию отрасли, реализуется комплекс финансовых мер и инвестиционных механизмов, направленных на развитие производства сельхозтехники и ее комплектующих", - отметили в пресс-службе.

При координации ЕЭК выстраиваются кооперационные цепочки национальных производителей с зарубежными партнерами, создаются новые производства сельхозтехники, запускается строительство новых предприятий. "Результаты этой работы налицо. В 2017 году в Беларуси производство тракторной техники выросло на 27% к 2016 году. В России зафиксировано наращивание объемов производства тракторов на 15%, зерноуборочных комбайнов - на 20%, сельскохозяйственных машин - на 97%. В целом объемы взаимных поставок сельхозтехники выросли примерно на 13%", - сказал Александр Субботин.

Принимаемые меры позволяют реализовать потенциал евразийской интеграции для углубления локализации промышленной продукции в союзе, а также встраивания национальных производителей в международные производственные цепочки. "В итоге сельхозпроизводители стран ЕАЭС получат качественную, недорогую, конкурентоспособную и производительную сельхозтехнику", - резюмировали в ЕЭК.-0-