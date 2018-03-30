ЕЭК констатирует существенное снижение теневого оборота на рынке меховых изделий в России и Беларуси

30 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании в Москве рассмотрел отчет о результатах реализации странами Евразийского экономического союза пилотного проекта по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками шуб и меховых изделий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Одним из ключевых положительных эффектов введения системы маркировки стало значительное "обеление" рынка меховых изделий, - отметили в комиссии. - По итогам 2017 года на рынках Беларуси и России в оборот было введено порядка 5,1 млн изделий из натурального меха, что существенно превышает официальные статистические данные о емкости рынка". Вместе с тем за период действия пилотного проекта в России обнаружено более 11,7 тыс. изделий, находившихся в обороте в нарушение требований законодательства, на общую сумму более 582,5 млн российских рублей. На продукцию был наложен арест.

После введения системы маркировки отмечается рост поступления таможенных платежей. "Так, с августа 2016 года по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов задекларированный суммарный импорт меховых изделий в Беларусь и Россию вырос на 72,4% с $184,6 млн до $318,3 млн, - проинформировали в ЕЭК. - Поступления таможенных пошлин для Беларуси увеличились на 86%, для России - на 70%".

Что касается легализации участников оборота, то на начало реализации проекта в системе маркировки в Беларуси и России было зарегистрировано 1,6 тыс. субъектов. По итогам 2017 года их численность составила более 10,2 тыс. участников. По данным Федеральной налоговой службы России, около 24% зарегистрированных субъектов ранее в целом не отчитывались в налоговые органы.

"Действие системы маркировки способствовало также повышению адресности контрольных мероприятий, что в целом привело к снижению как административной нагрузки на бизнес, так и оптимизации затрат самих контролирующих органов, - подчеркнули в ЕЭК. - Анализ итогов пилота и консультации, проведенные с представителями отдельных товарных рынков союза, указывают, что систему маркировки в дальнейшем предпочтительно развивать таким образом, чтобы она позволяла применять наиболее простые и доступные средства идентификации. Например, штрихкоды, которые уже используются в бизнес-процессах многих предпринимателей. Кроме того, она должна создавать предпосылки для сокращения бумажного документооборота и соответственно административных издержек бизнеса".-0-