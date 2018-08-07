ЕЭК начала защитное расследование в отношении ввозимого в ЕАЭС металлопроката

7 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) с сегодняшнего дня начала специальное защитное расследование в отношении некоторых видов металлопроката, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Уведомление об этом опубликовано на официальном сайте ЕЭК, сообщает БЕЛТА.

Расследование проводится в отношении горячекатаного и холоднокатаного проката, а также проката с покрытием. По данным ряда российских металлургических компаний, инициировавших расследование, объемы импорта в ЕАЭС данных видов металлопроката возросли в результате применения специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции в США, ЕС и Турции, а также из-за перепроизводства стали в мире.

"Избыточные производственные мощности и, как следствие, перепроизводство стали привели к росту поставок металлопродукции на мировые рынки, - говорится в уведомлении. - Кроме того, увеличилось количество применяемых и планируемых мер защиты внутреннего рынка, в том числе в США в отношении импорта стали по 232 статье Закона о расширении торговли. Это привело и в дальнейшем может привести к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе рынке ЕАЭС".-0-