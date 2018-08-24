ЕЭК намерена до конца года принять рекомендацию по контролю за соблюдением техрегламентов

24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена до конца года принять рекомендацию по контролю за соблюдением технических регламентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Защитить единый рынок Евразийского экономического союза от небезопасной продукции третьих стран, не соответствующей союзным техническим регламентам, - одна из ключевых задач ЕЭК, - подчеркнули в пресс-службе. - Обеспечить чистоту рынка поможет ряд документов, разрабатываемых комиссией. Среди них - проект рекомендации Коллегии ЕЭК о взаимодействии органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов и таможенных органов стран союза, который обсужден на совещании с участием представителей этих структур".

Участники совещания отметили, что эффективно защитить рынок союза и полностью обезопасить потребителей можно только при выработке и четком понимании национальными регуляторами общих подходов при проведении контролирующих действий, тесном сотрудничестве сторон. "Создание эффективной системы взаимодействия и принятие рекомендации, по мнению участников встречи, позволит органам госконтроля (надзора) и таможенным органам обмениваться необходимой информацией, выявлять на границе содержащую риски продукцию, поступающую из третьих стран, и предотвращать ее выпуск в обращение на территории союза", - рассказали в ЕЭК.

В пресс-службе напомнили, что в июне Коллегия ЕЭК приняла порядок взаимодействия органов госконтроля стран ЕАЭС при проведении мероприятий по соблюдению требований союзных техрегламентов. "Новый документ в этой сфере позволит еще более стабилизировать ситуацию на едином рынке ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-