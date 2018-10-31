ЕЭК намерена наладить сотрудничество с СНГ в электроэнергетической сфере

31 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила подписание меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Электроэнергетическим советом Содружества Независимых Государств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.
"Стороны намерены содействовать государствам, входящим в ЕАЭС и СНГ, в проведении скоординированной политики в сфере электроэнергетики, помогать им в гармонизации процессов, связанных с формированием общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и общего электроэнергетического рынка государств - участников СНГ, а также обеспечивать скоординированные подходы к сотрудничеству в сфере экологии, энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемой энергетики", - отметили в пресс-службе.
Сотрудничество комиссии с Электроэнергетическим советом СНГ окажет положительное влияние на дальнейшее развитие интеграционных процессов в сфере энергетики и будет способствовать реализации ЕЭК своих задач и функций в этой области.-0-
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