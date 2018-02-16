16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена содействовать ускорению проникновения цифровых технологий в транспортную сферу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на заявление директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержана Нурахметова.

"Речь идет о мероприятиях, необходимых для перехода на электронный документооборот, внедрения современных информационных технологий, интеллектуальных транспортных систем и развития цифровой логистики, - отметили в комиссии. - По оценкам экспертов, за счет "цифры" можно увеличить пропускную способность железных дорог на 40% и добиться снижения стоимости перевозок на 30%".

По словам Ержана Нурахметова, первоочередное значение приобретает гармонизация существующих протоколов передачи данных, взаимосовместимость входных и выходных данных посредством формирования единого цифрового пространства. "Задача ЕЭК состоит в том, чтобы ускорить проникновение цифровых технологий в транспортную сферу, - подчеркнул он. - В частности, обеспечить информационную связанность различных субъектов рынка (пользователей, перевозчиков и операторов инфраструктуры) при организации и осуществлении перевозок, интегрировать интернет-технологии Big Datа, сформировать сквозные цифровые технологии организации перевозочного процесса".

Представитель ЕЭК напомнил, что в текущем году комиссия приступает к реализации дорожных карт по различным видам транспорта, целью которых является создание общего рынка транспортных услуг в ЕАЭС. "Они отражают особенности интеграции в сферах автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта и затрагивают сферы, связанные с подготовкой специалистов, тарифной политикой, конкуренцией, таможенным и техническим регулированием, промышленной кооперацией и реализацией механизма единого окна, - пояснил Ержан Нурахметов.-0-