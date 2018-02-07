ЕЭК намерена ускорить гармонизацию с европейскими структурами норм и требований в техрегулировании

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия намерена ускорить гармонизацию с европейскими структурами норм и требований в сфере технического регулирования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Коллегией ЕЭК одобрен план мероприятий, который будет реализовываться в 2018-2022 годах в рамках меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией, Европейским комитетом по стандартизации и Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники. Меморандум был подписан 21 июня 2017 года в Эдинбурге (Великобритания).
"Стороны намерены усилить работу по гармонизации норм и требований в сфере технического регулирования, - отметили в ЕЭК. - Это будет способствовать повышению безопасности продукции и сокращению технических барьеров в торговле между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Например, планом предусмотрена работа по гармонизации требований по ограничению содержания фталатов в потребительской продукции: игрушках, парфюмерно-косметической продукции, строительных материалах, упаковке".
ЕЭК совместно с Европейским комитетом по стандартизации, Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники и представителями уполномоченных государственных органов стран ЕАЭС в области технического регулирования создаст рабочую группу по вопросам взаимодействия, а также изучит возможность доступа ЕЭК и государств ЕАЭС к базе европейских стандартов.-0-
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