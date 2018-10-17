ЕЭК обнулила пошлины на сырье для производства химических средств защиты растений

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила нулевую ставку таможенной пошлины сроком на два года на химические соединения, используемые для производства химических средств защиты растений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В настоящее время пошлина на эти товары составляет 5%.

"Предлагаемая мера направлена на поддержку производителей химических средств защиты растений (ХСЗР), развитие производства современных высокоэффективных ХСЗР в государствах Евразийского экономического союза, в том числе за счет снижения затрат на изготовление конечной продукции и себестоимости ее производства, - пояснили в ЕЭК. - Доля ввозной таможенной пошлины в себестоимости производства единицы конечной продукции составляет 2,5-3%".

Кроме того, Коллегия ЕЭК приняла решение одобрить и направить на рассмотрение Совета ЕЭК вопрос об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении еще 10 товарных позиций химических соединений.-0-