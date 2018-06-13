ЕЭК обнулила ввозные пошлины на промышленные жирные спирты и орехи кешью

13 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии обнулила ввозные таможенные пошлины на промышленные жирные спирты и орехи кешью в скорлупе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Нулевая ставка на промышленные жирные спирты вводится 2 сентября 2018 по 31 августа 2021 года включительно. В настоящее время размер ставки составляет 5% от таможенной стоимости.

"Жирные спирты используются в производстве моющих и косметических средств, металлургии, текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной, пищевой и медицинской промышленности и сельском хозяйстве, - пояснили в ЕЭК. - Решение способствует поддержке производителей поверхностно-активных веществ, в производстве которых используются промышленные жирные спирты, снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности этой продукции на внутреннем рынке ЕАЭС".

С апреля 2015 по декабрь 2017 года в соответствии с решением Коллегии ЕЭК в отношении этой продукции уже действовала временная нулевая ставка таможенной пошлины. Основные поставщики - Индонезия, Германия, Нидерланды, Малайзия, Индия.

Нулевая ставка на орехи кешью в скорлупе также будет действовать с 2 сентября 2018 по 31 августа 2021 года включительно. В настоящее время размер пошлины составляет 5%. Данное решение будет способствовать развитию переработки кешью в ЕАЭС и устранит определенный дисбаланс с пошлинами: сейчас на очищенные орехи кешью уже установлена ставка в 0%.

По данным ЕЭК, в 2017 году общий объем импорта орехов кешью в скорлупе в ЕАЭС сократился по сравнению с 2016 годом в восемь раз и составил 521,9 т на сумму $549,5 тыс. 55,2% общего объема поставок приходилось на Беларусь. В Казахстан, Россию и Кыргызстан было ввезено соответственно 28,6%, 10,5% и 5,7%.-0-