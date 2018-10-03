ЕЭК одобрила проект соглашения о признании странами ЕАЭС клейм на ювелирных изделиях

3 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект соглашения между странами Евразийского экономического союза об особенностях операций с драгоценными металлами и камнями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Реализация соглашения позволит странам ЕАЭС взаимно признавать пробирные клейма, что обеспечит свободное обращение в союзе ювелирных изделий, - пояснили в ЕЭК. - Таким образом, будет ликвидировано препятствие, содержащееся в дорожной карте по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы".
Документ призван гармонизировать правовое регулирование в сфере обращения на внутреннем рынке ЕАЭС драгоценных металлов, камней и изделий из них. "В соответствии с соглашением проверку производств ювелирных изделий уполномоченные органы смогут проводить не только по заявлению граждан или органов своей страны о нарушении нормативных требований, но и на основании обращения любого государства ЕАЭС, выявившего нарушения", - отметили в пресс-службе.
Следующим шагом по реализации потенциала рынка ювелирных изделий ЕАЭС станет создание евразийского ювелирного бренда. Проработка этого проекта определит сегменты рынка драгоценных металлов, камней и изделий из них государств - членов союза, обладающих потенциалом встраивания во внутрисоюзную кооперационную цепочку за счет страновой специализации.
Проект соглашения будет направлен на внутригосударственные процедуры в государства - члены ЕАЭС.-0-
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