ЕЭК одобрила проект соглашения об обмене странами ЕАЭС кредитными историями граждан

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саргсян во время заседания. Фото ЕЭК

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект соглашения о порядке обмена странами Евразийского экономического союза сведениями, входящими в состав кредитных историй, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Принятие документа будет способствовать формированию общего финансового рынка союза, - отметили в ЕЭК. - Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве - члене союза, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране".

Документ устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащей трансграничному обмену. "Кроме того, он определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений, полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств - членов ЕАЭС", - подчеркнули в пресс-службе.

Соглашение предусматривает разработку отдельного документа, где будут зафиксированы организационно-технические требования к защите информации при трансграничном обмене.

Проект соглашения будет направлено в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.-0-