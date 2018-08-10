ЕЭК ограничивает содержание антибиотиков в продуктах

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия ограничивает содержание антибиотиков в продуктах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

С 14 августа вступит в силу пункт 2 Решения Коллегии ЕЭК от 13 февраля 2018 года №28. В нем содержится перечень ветеринарных лекарственных средств, максимально допустимые уровни остатков которых могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в сырье, а также методики их определения.

Перечень не обязывает проводить производственный контроль на наличие всех включенных в него ветеринарных лекарственных средств. При этом предпринимателям предоставляется возможность реализовывать подход, основанный на оценке рисков. Это значит, что при закупке сырья, например, мяса, получая информацию от поставщика о применявшихся антибиотиках, переработчик, если сочтет это необходимым, может проверить продукцию на наличие остатков именно этих антибиотиков. При этом документ дает право предпринимателям использовать любые методы исследований, что значительно упрощает их работу.

С 14 августа уполномоченные органы государств - членов Союза смогут применять меры ограничительного характера в отношении непереработанной пищевой продукции животного происхождения только в том случае, если антибиотики выявлены в количествах, превышающих допустимые уровни, указанные в перечне, и только при использовании методов исследований, вошедших в перечень.

Принятые нормы - промежуточный этап в урегулировании вопросов контроля за остатками ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения. В ближайшее время ЕЭК предстоит проработать порядок установления максимально допустимых уровней антибиотиков и других ветеринарных лекарственных средств не только в сырье, но и в переработанной пищевой продукции животного происхождения.

Для решения этого и других вопросов ЕЭК создала межведомственную рабочую группу, в состав которой вошли эксперты уполномоченных органов государств Союза в области ветеринарии, санитарно-эпидемиологического благополучия, оценки соответствия и обеспечения единства измерений.

Решение Коллегии подготовлено в развитие положений техрегламента "О безопасности пищевой продукции", в соответствии с которым непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения должно быть получено от здоровых продуктивных животных по истечении сроков выведения из организма таких животных лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антибиотиков.

Эта норма часто трактуется как требование нулевого содержания остатков ветеринарных лекарственных средств, что противоречит международной практике регламентирования применения ветеринарных препаратов и нормирования содержания остаточных количеств в непереработанной продукции животного происхождения. Решение Коллегии направлено на урегулирование этой проблемы, отметили в пресс-службе.-0-