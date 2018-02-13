ЕЭК определила перечень лекарственных средств, остатки которых могут содержаться в животноводческой продукции

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня утвердила перечень лекарственных средств, остатки которых могут содержаться в животноводческой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Принят перечень ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), остатки которых могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье, - отметили в ЕЭК. - Кроме того, приняты методики их определения".

В перечень включены 82 ветеринарных лекарственных средства с указанием максимально допустимых уровней содержания, а также методик их выявления. Документ будет применяться при проведении производственного и государственного надзора и контроля.

"Например, в мясе всех видов животных, включая птицу и продукцию аквакультуры, может сдержаться не больше 0,05 мг/кг амоксициллина, - прокомментировали в пресс-службе. - Содержание вальнемулина в печени свиней не должно превышать 0,5 мг/кг. Остаток этого препарата выявляется с помощью методики определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Количество марбофлоксацина в молоке крупного рогатого скота должно быть не более 0,075 мг/кг. Здесь применяется иммуноферментный анализ с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов".

В ЕЭК подчеркнули, что решение комиссии позволит снять необоснованные барьеры во взаимной торговле, повысить прозрачность при обращении продовольственных товаров на едином евразийском рынке.

Данное решение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.-0-