ЕЭК определила перечни стандартов к техрегламентам на аттракционы, косметику и парфюмерию

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла перечни стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В одном из них содержатся документы, применение которых на добровольной основе позволит предпринимателям выполнить требования этого техрегламента, в другом - стандарты, включающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, которые необходимы в том числе для осуществления оценки соответствия продукции нормам техрегламента, - отметили в пресс-службе. - Межгосударственные и национальные стандарты, включенные в перечни, разработаны в странах ЕАЭС с учетом лучшего международного опыта. Их применение позволит выполнить требования техрегламента союза на аттракционы, который вступит в силу 18 апреля 2018 года".

Данный техрегламент распространяется на временно устанавливаемые (передвижные) и стационарные (собранные на фундаментах или без фундаментов) аттракционы. Возможность и условия эксплуатации развлекательных механизмов, изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления союзного техрегламента в силу, определяются национальным законодательством.

Кроме того, Коллегия ЕЭК внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". "Перечни дополнены с учетом анализа применения действующих в странах ЕАЭС стандартов и международной практики более чем 20 межгосударственными стандартами, в том числе 18, разработанными на основе международных стандартов ISO, - пояснили в ЕЭК. - А также методическими рекомендациями, которые обеспечат проведение токсикологических испытаний всех видов парфюмерно-косметической продукции альтернативными методами in vitro - без использования животных, что соответствует международной практике таких исследований. По предложениям уполномоченных органов стран ЕАЭС, полученных комиссией в период публичного обсуждения, в перечни включены 16 межгосударственных стандартов для проведения идентификации парфюмерно-косметической продукции. Среди них - стандарты на различные эфирные масла: розмариновое, лимонного эвкалипта, лавандовое, сандаловое, иланг-иланговое, бергамотовое и другие".-0-