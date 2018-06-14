ЕЭК освободила от пошлин товары для подготовки и проведения в Беларуси II Европейских игр

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании освободил от ввозных пошлин товары для подготовки и проведения в Беларуси Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Принято решение освободить от уплаты таможенных пошлин товары, ввозимые в Беларусь в целях подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года, - отметили в пресс-службе. - Мера будет действовать по 30 июня 2019 года включительно".-0-