ЕЭК ожидает принятия договора о создании общего рынка электроэнергии ЕАЭС к 1 июля 2019 года

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕЭК ожидает принятия договора о создании общего рынка электроэнергии Евразийского экономического союза к 1 июля 2019 года, сообщил сегодня директор Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Леонид Шенец на пленарной сессии Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сторонам уже удалось снять ряд разногласий, например, удалось урегулировать стоимость передачи электроэнергии по сетям РФ. Я думаю, что если все пройдет успешно, то к 1 июля 2019 года международный договор о создании общего рынка будет принят. Однако необходима разработка еще ряда нормативных актов", - отметил Леонид Шенец.

По его словам, уже принята концепция и программа формирования общего рынка электроэнергии, подготовлен и направлен на внутригосударственное согласование протокол (о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС).

Леонид Шенец отметил рост взаимной торговли электроэнергией в странах ЕАЭС. "Только за прошлый год объем взаимной торговли составил 9,8 млрд кВт.ч, что на 28% больше показателя 2016-го", - сообщил он, напомнив, что рост в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 24%.-0-