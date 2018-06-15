ЕЭК планирует разработать концепцию финрынка ЕАЭС до середины 2019 года

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕЭК планирует представить концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС для подписания главам государств до середины 2019 года, сообщил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся в достаточно продвинутой стадии работы над концепцией, только сегодня провели очередное заседание консультативного комитета по финансовым рынкам, на котором вопрос рассматривался с участием представителей всех пяти национальных банков. Остался нерешенным еще ряд важных вопросов, поэтому об окончательной готовности пока сказать не можем. Документ будет утверждаться главами государств. Надеемся, что в течение этого года - в первой половине следующего мы эту работу окончательно завершим и представим документ для подписания", - пояснил министр ЕЭК.

При этом Тимур Жаксылыков отметил, что нерешенные вопросы остались во всех основных сегментах единого финансового рынка. "Я бы не хотел детализировать, но есть вопросы, связанные с функционированием общего фондового рынка, страхового дела, а также вопросы в сфере банковского дела. Это вопросы не критического характера, но над ними необходимо предметно поработать, и для этого требуется время", - подчеркнул он.

Создание единого финансового рынка позволит регуляторам работать по понятным требованиям, избавит от необходимости в дополнительном прохождении лицензии на общем рынке.

Тимур Жаксылыков также сообщил, что вопрос создания общей валюты в ЕАЭС сейчас не обсуждается.

Встреча члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимура Жаксылыкова с представителями бизнес-сообщества Беларуси прошла 15 июня. Во время мероприятия были рассмотрены вопросы, связанные с проблемами ведения предпринимательской деятельности на рынках стран - участниц ЕАЭС, ограничениями при участии в государственных закупках (в том числе на электронных торговых площадках), введением единого товарного знака на территории ЕАЭС, взиманием косвенных налогов во взаимной торговле, системой маркировки и прослеживаемости в ЕАЭС, а также другие вопросы обеспечения равных условий доступа на рынок ЕАЭС белорусским субъектам хозяйствования.-0-