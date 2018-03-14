ЕЭК подготовила проект единой системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС

14 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект единой системы прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"За счет единой системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС потребители должны получить возможность доступа к достоверной информации о продукции, бизнес снизит операционные издержки, а государства смогут контролировать уплату налогов, свести к минимуму уровень контрабанды и обеспечить защиту потребителей", - отметили в пресс-службе.

В частности, создание единой системы прослеживаемости товаров ЕАЭС ускорит процессы свободного перемещения товаров, станет возможным построение актуальной статистической и аналитической отчетности, будут оптимизированы логистические цепочки и цифровая транспортная инфраструктура.

"Представители бизнеса снизят операционные издержки за счет сокращения транзакционных издержек, исключения дублирующих и многочисленных параллельных систем прослеживаемости и упрощения контрольных процедур, выполняемых государственными органами, а также получат дополнительный доход благодаря новым источникам информации о ситуации на рынке, - пояснили в комиссии. - Кроме того, добросовестные предприниматели смогут увеличить выручку за счет замещения контрафактной продукции легальной, оптимизировать документооборот и обмен информацией с государственными органами и исключить возможность заключения сделок с недобросовестными участниками рынка".

При этом розничным сетям станет проще искать нужную продукцию, мониторить и анализировать цены на конкретные виды товаров. Логистические операторы, финансовые и страховые компании получат возможность выйти на новые рынки и адресно предлагать свои услуги.

"Потребителям будет предоставлена полная информация о товаре, его наличии в точках продаж и ценах, - добавили в ЕЭК. - Они смогут приобретать легальную, качественную и безопасную продукцию. При этом система позволит реализовать функцию контроля за качеством продукции со стороны потребителей. Она будет поддерживать как минимум два дополняющих друг друга вида прослеживаемости товаров: прослеживаемость маркированных товаров (предполагается наличие особого маркера, например, метки RFID или штрихового кода на каждом изделии); документарная прослеживаемость товаров (поддерживается загрузкой в систему электронной сопроводительной документации)".

Кроме того, рассматривается вопрос увязки единой системы прослеживаемости и транспортной прослеживаемости для транзитных грузов: формирование условий для так называемого зеленого коридора транзита через территорию ЕАЭС.

Согласно разработанному проекту концепции, технически система прослеживаемости товаров будет создана на базе существующей и уже действующей интегрированной информационной системы ЕАЭС. "Для запуска системы предстоит решить ряд задач: определить степень охвата рынков и товаров единой системой прослеживаемости и необходимый объем собираемых на наднациональном уровне данных, создать единый классификатор товаров ЕАЭС, определить, какие сопроводительные документы будут использоваться в системе (первичные, счет-фактуры или иные), организовать платформу для стыковки уже действующих и планируемых к запуску в странах ЕАЭС национальных компонент системы прослеживаемости, маркировки, рассмотреть существующие в мире решения для использования в системе прослеживаемости технологий искусственного интеллекта и др.", - сообщили в ЕЭК

Участниками системы могут быть хозяйствующие субъекты, частные лица, органы исполнительной власти стран - участниц ЕАЭС, разработчики прикладных компонентов платформы.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян напомнил, что система прослеживаемости товаров - одна из главных инициатив глав государств. Система разрабатывается в соответствии с основными направлениями реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, она позволит проследить историю товара от производителя до конечного потребителя. "Сегодня существует недостаток информации о продукции. Создание системы прослеживаемости позволит решить целый комплекс задач, повысит уровень доверия между нашими странами, в том числе в спорных ситуациях. Кроме того, формирование единой системы и общей платформы на все пять стран нивелирует риск появления новых ограничений на рынке ЕАЭС в результате действия разных, несовместимых между собой, национальных систем прослеживаемости и маркировки", - подчеркнул Тигран Саркисян.

Планируется, что уже в марте-апреле проект системы прослеживаемости товаров будет представлен рабочей группе высокого уровня по цифровой повестке ЕАЭС и Совету ЕЭК на уровне вице-премьеров. В случае одобрения он будет вынесен на обсуждение главами правительств.-0-