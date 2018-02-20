ЕЭК подписала меморандум с Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов

20 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия заключила меморандум о сотрудничестве с Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов. Документ подписали член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков и председатель ассоциации Сауле Дюсенова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Меморандум предусматривает обмен лучшими международными практиками в сферах социального и пенсионного обеспечения. "Это очень важный документ, который позволит вывести взаимодействие между нашими организациями в сферах социального и пенсионного обеспечения трудящихся на новый, более качественный уровень", - отметил Тимур Жаксылыков.

Международная ассоциация пенсионных и социальных фондов является одной из основных региональных неправительственных организаций, которая объединяет пенсионные фонды и фонды социального страхования преимущественно государств - участников СНГ, в том числе стран Евразийского экономического союза. Ассоциация налаживает сотрудничество между ее членами в целях защиты, поощрения и развития социального обеспечения, координирует деятельность пенсионных, социальных фондов, учреждений и организаций, занимающихся социальной защитой населения в странах - членах ассоциации и других государствах.-0-