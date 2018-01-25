25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает ОБСЕ развивать цифровое пространство доверия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совместные цифровые проекты в таких сферах, как промышленная кооперация, транспортные коридоры, цифровая прослеживаемость продукции, грузов, товаров, а также в сфере повышения связанности цифровых инфраструктур и развития пространства доверия станут базой для взаимодействия ОБСЕ и Евразийского экономического союза в области высоких технологий", - заявила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян в Вене во время подготовительной встречи к 26-му Экономико-экологическому форуму "Содействие экономическому прогрессу и безопасности в регионе ОБСЕ посредством инноваций, развития человеческого капитала и надлежащего государственного и корпоративного управления".

"Одним из центральных вопросов для обсуждения на площадке ОБСЕ может стать выработка таких подходов к сотрудничеству, которые одновременно расширяют и углубляют взаимодействие в цифровой экономике и в то же время позволяют обеспечивать защиту цифрового суверенитета", - отметила Карине Минасян.

Участники дискуссии, включая постпредов стран ЕАЭС при ОБСЕ, представили свое видение актуальных вопросов цифровой трансформации экономики, которые могли бы быть включены в повестку сотрудничества на площадке ОБСЕ и на межрегиональном уровне. В качестве наиболее перспективных направлений они выделили те, которые касаются снижения трансграничных цифровых барьеров, повышения связанности инфраструктур.

"Активизация международной цифровой кооперации и сотрудничества в несырьевых высокотехнологичных сферах - один из приоритетов союза в рамках цифровой повестки, - подчеркнули в пресс-службе. - При работе с третьими странами ЕЭК планирует использовать интегрированную информационную систему (платформу) ЕАЭС для выстраивания процессов взаимодействия; активно включать экспертов от государств ЕАЭС в проработку проектов международных стандартов для обеспечения интероперабельности и сквозных, безбарьерных экономических отношений; разрабатывать и внедрять механизмы снижения рисков в цифровом пространстве с учетом интересов всех стран, включая страны союза".-0-