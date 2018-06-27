ЕЭК предлагает расширить права трудовых мигрантов из стран ЕАЭС

27 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия проведет 29 июня в Москве круглый стол "Право проживания в стране трудоустройства: гарантия прав и свобод трудящихся стран ЕАЭС", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Договор о ЕАЭС фактически создал единый рынок труда, и граждане стран союза получили право осуществлять трудовую деятельность в любом государстве-члене, - отметили в ЕЭК. - Однако трудящиеся и члены их семей еще сталкиваются с проблемами как миграционного, так и социального характера. Один из вариантов решения этих проблем ЕЭК видит в законодательном закреплении возможности предоставления гражданам государств-членов права на временное проживание на срок действия долгосрочного (на год и более) трудового договора".

В ЕЭК убеждены, что предоставление гражданам стран ЕАЭС такого права позволит сократить объем нелегальной трудовой миграции за счет повышения комфортности ведения трудовой деятельности на едином рынке труда союза, повысит эффективность мониторинга и регулирования миграционных процессов.

"В этом вопросе интерес представляет опыт Европейского союза, где директивой 68/360/ЕЭС от 15 октября 1968 года "Об упразднении ограничений на перемещение и проживание внутри сообщества работников государств-членов и их семьи" для трудящихся мигрантов был введен особый документ на право проживания, который выдавался и продлевался в упрощенном порядке, - вид на жительство гражданина государства - члена ЕЭС", - добавили в ЕЭК.

Мероприятие пройдет под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова. В нем примут участие представители Всеобщей конфедерации профсоюзов, Международного альянса "Трудовая миграция", Международной организации по миграции, представители Государственной думы России, посольств стран Евразийского экономического союза, представительства Европейского союза в РФ, Ассоциации европейского бизнеса, научного сообщества, консалтинговых агентств.-0-