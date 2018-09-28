ЕЭК предлагает расширить свои полномочия по пресечению нарушений правил конкуренции в союзе

28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует получить полномочия самостоятельно инициировать расследования по нарушениям правил конкуренции в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марата Кусаинова.

"Такие институты нами уже прорабатываются, и в ближайшее время мы планируем внести их на рассмотрение уполномоченных органов стран союза", - подчеркнул министр ЕЭК.

В частности, комиссия предлагает разработать и внедрить механизм публичной инициативы. "Предполагается, что это будет инструмент проактивного обнаружения, выявления и пресечения ограничений конкуренции, - пояснили в пресс-службе. - Начавшись с анонсирования проблемы, публичная инициатива должна завершаться выводами о наличии или отсутствии ограничения конкуренции и определением мер превентивного реагирования".

По словам Марата Кусаинова, основой механизма ЕЭК по защите конкуренции станут результаты собственных расследований на трансграничных рынках и заключений научно-исследовательских работ. Кроме этого, публичная инициатива будет основана на интеграции аналитической работы специалистов ЕЭК и национальных антимонопольных органов.

"Комиссия не должна ограничиваться рассмотрением заявлений о нарушениях общих правил конкуренции, - прокомментировал инициативу директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич. - Нам нужно самостоятельно выявлять рынки, на которых недостаточно развита конкуренция. Целесообразно наделить комиссию полномочиями по вынесению предупреждений нарушителям и создать тем самым механизм инициативного реагирования на ограничение конкуренции".

ЕЭК выступает также за наделение комиссии полномочиями по пресечению антиконкурентных действий иностранных компаний на рынках союза. "Такие действия крупных международных компаний могут повлечь за собой перенос антиконкурентных практик на трансграничные рынки ЕАЭС, - считает Марат Кусаинов. - В этой связи инициативную работу комиссии по защите конкуренции предлагается избавить от неоправданных ограничений в этой сфере".

Среди других инициатив ЕЭК - усиление адвокатирования конкуренции. Для этого в 2017 году блок по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК предложил новый формат взаимодействия с бизнесом - общественная приемная. Это дает возможность каждому предпринимателю получить знания о правовых основах защиты конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС и правилах обращения в комиссию за защитой нарушенных прав.-0-