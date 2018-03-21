ЕЭК приняла новый порядок для обеспечения безопасности продукции в ЕАЭС

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня приняла новый порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Декларация о соответствии - ключевой документ, подтверждающий безопасность продукции и дающий право торговать ею, - пояснил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. - В нем производитель гарантирует, что поставляемая им продукция отвечает всем требованиям технических регламентов. Сейчас примерно в 80% принятых техрегламентов ЕАЭС предусмотрена оценка соответствия продукции в форме декларирования. На таможенной территории союза зарегистрировано более 4 млн деклараций о соответствии".

Принятый порядок заменит положение о регистрации деклараций о соответствии от 2013 года. Прежний документ предусматривал единый порядок регистрации деклараций о соответствии только в аккредитованных органах по сертификации, а их регистрацию - в уполномоченном органе государства - члена союза согласно национальному законодательству, что не коррелирует с принципами технического регулирования, установленными Договором о ЕАЭС.

"Порядок определяет единые правила регистрации деклараций о соответствии уполномоченными на это органами или организациями государств - членов ЕАЭС, в том числе аккредитованными органами по сертификации, если это предусмотрено законодательством государств - членов союза, - отметили в ЕЭК. - Также новый порядок устанавливает перечень документов, прилагаемых к декларации о соответствии для ее регистрации. Документ ввел единые требования, касающиеся приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии".

Основанием для приостановления действия декларации о соответствии, зарегистрированной в едином реестре, является выдача заявителю органом госконтроля государства - члена ЕАЭС соответствующего предписания. Выдача такого предписания, как и приостановление (возобновление) действия декларации о соответствии, осуществляются по национальному законодательству.

"В порядке также прописаны несколько поводов для прекращения действия декларации о соответствии, - добавили в пресс-службе. - Это может произойти, если сам заявитель примет такое решение. В двух других случаях действие документа прекращается после решений органа госконтроля: когда он выдает заявителю предписание о прекращении действия декларации о соответствии, зарегистрированной в национальной части единого реестра государства - члена союза, или когда признает декларацию о соответствии недействительной. Сведения о выдаче заявителю предписаний, которые приостанавливают или прекращают действие деклараций о соответствии, а также о принятии других решений, включая признание декларации о соответствии недействительной, орган госконтроля направляет в орган государства - члена ЕАЭС, ответственный за формирование и ведение национальной части единого реестра".-0-