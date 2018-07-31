31 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла рекомендации по правилам отбора лабораторных проб пищевой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию по отбору образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований техрегламентов ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - Документ определяет общий порядок отбора образцов (проб) пищевой продукции, включая последовательность отбора, а также требования к хранению, транспортировке и доставке образцов. Он будет применяться при проведении оценки соответствия и государственного контроля (надзора) пищевой продукции только в случае отсутствия в стандартах положений, устанавливающих правила отбора образцов (проб)".-0-
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