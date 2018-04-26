ЕЭК приступила к разработке соглашения о регулятивных "песочницах" в ЕАЭС

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия приступила к разработке соглашения о регулятивных "песочницах" в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Создание системы регулятивных "песочниц" Евразийского экономического союза - один из приоритетов проработки инициатив, утвержденный главами государств союза. Для инициаторов проектов, регуляторов Евразийской экономической комиссии - это реальная возможность протестировать инновационные решения, новые бизнес-модели, выявить их сильные и слабые стороны, лучше понять возможные риски, апробировать подходы к регулированию перед их правовым закреплением", - сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян на первом заседании экспертов, посвященном обсуждению создания системы регулятивных "песочниц" в ЕАЭС.

Цифровая трансформация отраслей и рынков создает условия высокой неопределенности для деятельности и принятия решений как для инноваторов, так и для регуляторов. Особенно остро это ощущается на интеграционном уровне. В новых отраслях и на новых рынках страны зачастую нормативно закрепляют те или иные подходы к регулированию, не имея возможности оценить их воздействие на реальные экономические процессы внутри государства и на общих рынках ЕАЭС.

Регулятивная "песочница" в союзе должна стать средой для экспериментирования и моделирования. В ней можно создавать временные регуляторные рамки, чтобы снижать риски тестирования для пилотных проектов, выстраивать более тесное взаимодействие между регуляторами и инноваторами, обмениваться опытом, лучшими практиками и подходами.

На выходе регулятор получит апробированные и работающие "модели" правового регулирования, инициатор - пилот проекта, протестированный в правовом поле и в реальных или приближенных к реальным условиях рынка, а также снижение издержек пилотирования за счет согласованного между регуляторами стран ЕАЭС доступа к данным, инфраструктуре и экспертизе.

"Эффекты от применения "песочниц" могут быть вполне ощутимы - сокращение времени для пилотирования проектов в союзе почти в два раза; снижение издержек для бизнеса и государства в результате выявленных рисков, устранение правовых разрывов, и, как следствие, - более правильное распределение ресурсов", - отметил руководитель проекта по цифровой трансформации ЕЭК Александр Петров.

Эксперты также отметили, что "песочница" могла бы стать инструментом для апробации подходов по переходу нормативно-правовой базы в цифровой формат через алгоритмы, онтологии, модели данных.

По итогам заседания его участники предложили начать подготовку проекта соглашения о регулятивных "песочницах" в ЕАЭС, что позволит применять их в правовом поле союза.-0-