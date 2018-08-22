ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайские подшипники

22 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила до 2023 года включительно действие антидемпинговой пошлины на китайские подшипники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых) из Китая. Пошлина составляет от 31,3% до 41,5% от таможенной стоимости в зависимости от китайского предприятия-производителя", - пояснили в комиссии.

В соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 17 сентября 2013 года антидемпинговая мера на подшипники качения действовала до 20 января 2018 года, на период расследования ее действие продлевалось.

"По результатам повторного расследования комиссия установила, что при отсутствии антидемпинговой меры китайские экспортеры смогут нарастить объемы поставок подшипников на рынок союза по демпинговым ценам. Это привело бы к ухудшению экономического положения отрасли", - подчеркнули в ЕЭК.-0-