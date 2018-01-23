ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайский металлопрокат

23 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня продлила действие антидемпинговой пошлины на китайский металлопрокат, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Принято решение о продлении до 2023 года действия антидемпинговой пошлины на металлопрокат с полимерным покрытием из КНР, - отметили в ЕЭК. - Предыдущее решение о введении пошлины было принято в мае 2012 года. Пошлина была установлена в размере от 6,98% до 20,20% от таможенной стоимости в зависимости от предприятия-производителя и действовала до 30 июня 2017 года. В мае прошлого года действие меры было продлено на период проведения повторного антидемпингового расследования".

На заседании обсуждались также вопросы в области таможенного администрирования, технического регулирования, торговой политики и развития интегрированной информационной системы ЕАЭС. В частности, будет создан реестр уполномоченных экономических операторов, а также налажен обмен сведениями, необходимыми для назначения и выплаты пенсий трудящимся или членам их семей. Из единых санитарных требований исключены требования в отношении курительных табачных изделий, а также дополнен перечень ароматических и вкусовых веществ, использование которых не допускается при производстве некурительной табачной продукции.-0-