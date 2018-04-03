ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на ввоз в ЕАЭС труб из Китая и Малайзии

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня приняла решение о продлении действия антидемпинговой пошлины на ввоз в Евразийский экономический союз труб из Китая и Малайзии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Члены Коллегии ЕЭК продлили действие антидемпинговой пошлины в размере 19,15% от таможенной стоимости в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали из Китая и Малайзии на период проведения повторного расследования - до 18 января 2019 года включительно", - пояснили в пресс-службе.

В апреле 2013 года антидемпинговая мера была установлена в отношении труб из Китая, а в декабре 2017 года ее действие распространили на трубы из Малайзии, поскольку выяснилось, что поставки продукции через малазийскую территорию позволяли производителям КНР избегать уплаты пошлин. Мера должна была действовать до 14 мая 2018 года включительно.

"В связи с близким окончанием срока в ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования, - отметили в пресс-службе. - Представленные в нем сведения помогли сделать предварительный вывод о возможности продолжения демпингового импорта труб из Китая и Малайзии при отмене специальной пошлины. Это является основанием для проведения повторного расследования, на время которого продляется действие антидемпинговой меры".-0-