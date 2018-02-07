ЕЭК продлила сроки эксплуатации маневровых локомотивов

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переходный период, в течение которого можно эксплуатировать на железнодорожных путях необщего пользования маневровые локомотивы, модернизируемые с продлением срока службы, продлен до 2 августа 2018 года. Соответствующее решение принято Коллегией Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Технический регламент "О безопасности железнодорожного подвижного состава", вступивший в силу с 1 августа 2014 года, установил переходный период для маневрового подвижного состава, эксплуатируемого на путях необщего пользования, в том числе для заводского железнодорожного транспорта, - отметили в ЕЭК. - Действие переходного периода завершилось 2 августа 2017 года. Решение Коллегии ЕЭК позволит собственникам маневровых локомотивов провести необходимые работы: разработать конструкторскую документацию, запустить продукцию в производство, пройти сертификацию на соответствие требованиям техрегламента или закупить новый подвижной состав".

Внесены также изменения в решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года "О принятии технических регламентов Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта". Для технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава, который начал использоваться до 2 августа 2014 года, в течение всего срока его эксплуатации разрешено применять запасные части без документов об обязательной оценке соответствия.

"В решении Коллегии ЕЭК приведен перечень железнодорожного подвижного состава, а также предусмотрено, в каком государстве - члене Евразийского экономического союза допускается эксплуатация этого железнодорожного подвижного состава, - пояснили в пресс-службе. - Кроме того, будет проводиться идентификация запасных частей. Предполагается проведение актуализации перечня железнодорожного подвижного состава не реже чем один раз в два года. Принятое Коллегией ЕЭК решение начнет действовать в отношении Казахстана и Кыргызстана по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. В отношении Беларуси будет проведено дополнительное согласование перечней запасных частей для обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава".-0-