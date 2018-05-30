ЕЭК продлила возможность оформления бумажных автопаспортов до 1 ноября 2019 года

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о продлении возможности оформления в Евразийском экономическом союзе бумажных автопаспортов до 1 ноября 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Продлена до 1 ноября 2019 года возможность оформления бумажных паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники по форме и в соответствии с правилами, утвержденными на национальном или союзном уровнях, наряду с оформлением электронных паспортов. С этой целью внесены изменения в решение Коллегии ЕЭК от 22 сентября 2015 года №122", - отметили в ЕЭК.

Это решение поможет государственным органам стран союза завершить создание национальных сегментов систем электронных паспортов.

Ранее планировалось, что с 1 июля 2018 года в Евразийском экономическом союзе выдача паспортов шасси транспортных средств в бумажном виде будет прекращена и начнет действовать система электронных автопаспортов.

"Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-