23 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведет конкурс проектов евразийских цифровых платформ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Цели, задачи и критерии отбора проектов для конкурса были определены во время состоявшейся в Москве форсайт-сессии. Среди критериев заявлены в том числе возможность внедрить решение более чем в одной стране Евразийского экономического союза, рентабельность проекта, срок реализации (не более полутора лет), качество сформированной команды и ряд других.

По мнению экспертов, в приоритете должны быть также проекты, которые способствуют усилению конкурентоспособности стран ЕАЭС и укреплению внутреннего рынка. Важным критерием является экономическая проработанность идеи, наличие работающего прототипа, маркетинговой стратегии, актуальность или новизна идеи. Качество сформированной команды будет оцениваться, в частности, по степени вложения собственных средств в реализацию, знанию предмета, опыту реализации работ по профилю, наличию в команде разработчика и маркетолога и т.д. В проекте будет отмечено и наличие организационного контура, поддерживающего реализацию идеи, - сотрудничество с администрациями разного уровня, бизнес-сообществами, вузами.

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян отметила, что конкурс поможет выявить проекты, способные внести действительно значимый вклад в реализацию основных направлений цифровой повестки ЕАЭС. "Мы надеемся, что конкурс будет содействовать созданию сети центров компетенций в ЕАЭС, которые в дальнейшем будут самостоятельно между собой сотрудничать по вопросам цифровой повестки, - заявила Карине Минасян. - Сейчас каждая страна союза самостоятельно реализует свою повестку, но мы видим, что их осуществление возможно проще и быстрее с помощью совместных проектов".

Конкурс инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" проводится впервые. Проекты будут состязаться в четырех номинациях: "Цифровое будущее ЕАЭС", "Лучшие технологические решения", "Евразийские цифровые проекты", "Лучшая игра на тему цифровой экономики и ЕАЭС". Победители будут представлены на форуме "Евразийская неделя - 2018" осенью в Ереване.-0-