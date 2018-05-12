ЕЭК проведет в Минске консультации по вопросам конкуренции на трансграничных рынках

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия проведет в Минске консультации по вопросам соблюдения конкуренции на трансграничных рынках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"28 мая в 10.00 на базе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси под председательством члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марата Кусаинова пройдет выездное заседание общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК", - проинформировали в комиссии.

В первой части заседания общественной приемной эксперты ЕЭК ответят на вопросы о правовых основах защиты конкуренции на общем рынке Евразийского экономического союза, а также о требованиях к заявлениям или материалам о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках союза.

"Вторая часть заседания общественной приемной пройдет в форме индивидуального приема должностными лицами и сотрудниками ЕЭК с целью разъяснения порядка и оснований обращения в комиссию с жалобами на нарушение прав в результате ограничения конкуренции", - отметили в пресс-службе.

Предварительная запись на участие в заседании общественной приемной осуществляется по электронной почте mahnach@mart.gov.by, e.grinevich@mart.gov.by, а также по телефонам: +375 (17) 327 32 94, +375 (17) 327 33 95. Заседание пройдет по адресу: Минск, ул. Кирова, д. 8/1.

"Обращаем внимание, что обязательным требованием при визите на заседание общественной приемной является предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорта, - добавили в ЕЭК. - Индивидуальный прием будет осуществляться в порядке фактической очередности заявителей. В случае, когда вопросы, поставленные заявителем, не могут быть решены непосредственно на консультации, заявителю предлагается оставить обращение в письменной форме для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке".-0-